Perte de poids: les 4 meilleurs appareils au gym pour maigrir

Si la perte de poids est l’un de vos objectifs santé, essayez ces appareils d’exercice cardiovasculaire conçus pour vous aider à brûler plus de calories.

1 / 4 g-stockstudio/Shutterstock Parmi les meilleurs appareils pour maigrir au gym, le tapis roulant Les tapis roulants sont très populaires pour une bonne raison: on peut s’en servir, peu importe son niveau de forme physique et son objectif. Si la perte de poids est sur votre liste, faire du tapis roulant doit l’être aussi. «La marche ou la course sur tapis est un excellent moyen de brûler des calories et de perdre du poids, parce que cela simule une activité que nous pratiquons au quotidien», explique l’entraîneur personnel Colin Westerman. Passez de la marche à la course en 8 étapes faciles. Pour brûler plus de calories sur un tapis roulant lorsque vous serez à l’aise, essayez de ne pas tenir les poignées sur les côtés. «Vous supporterez alors la charge de votre poids et brûlerez ainsi plus de calories », illustre l’entraîneur personnel Colin Westerman. Si vous préférez un rythme plus lent, vous pouvez incliner l’appareil pour augmenter l’intensité et la dépense calorique. Vous pouvez aussi augmenter la vitesse de l’appareil. Optez pour une vitesse de croisière qui génère un effort suffisant et augmentez graduellement celle-ci à mesure que vous progressez.

2 / 4 GaudiLab/Shutterstock Pour maigrir au gym, optez pour les vélos de spinning La plupart des salles de sport sont pourvues de vélos stationnaires, mais les meilleurs appareils pour la maigrir sont souvent installés dans le studio d’exercices de groupe. «Le cardiovélo est différent du vélo stationnaire», déclare Krista Popowych, spécialiste du conditionnement physique à Vancouver. «Ces vélos présentent plus de possibilités de réglage, comme la hauteur du siège, les positions avant et arrière de la selle, la hauteur du guidon et les positions avant et arrière du guidon.» Plus vous pouvez ajuster l’appareil à votre corps, plus votre balade sera confortable. Et plus vous vous sentirez à l’aise sur le vélo, plus vous serez en mesure de rouler longtemps, ce qui compte pour la perte de poids. Assurez-vous de connaitre ces 19 dangers cachés des machines les plus populaires des salles de sport. «Les vélos d’intérieur offrent également un pédalage en douceur, dit Popowych, parce qu’ils sont conçus pour imiter la randonnée à l’extérieur.» Pour cette raison, ils complètent des techniques, comme l’interval-training, qui brûlent beaucoup de calories.