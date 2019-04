Trucs cuisine

10 recettes pour égayer l’eau avec des fruits

Découvrez comment transformer un verre d’eau en une boisson saine et rafraîchissante en quelques minutes.

1 / 11 yanik88/Shutterstock Dites au revoir à l’eau en bouteille! Selon le National Resources Defense Council, 90% du prix d’une bouteille d’eau est consacré à l’emballage, au transport et à la publicité. Beaucoup de ces bouteilles finiront ensuite dans une décharge. Elles y resteront des milliers d’années avant de se décomposer. Voyez comment le plastique nuit à votre santé et à l’environnement. Si vous achetez de l’eau aromatisée, il est fort possible qu’elle soit pleine de colorants artificiels, de sucre ou tout autre additif dont on peut se passer. Mieux vaut préparer votre eau parfumée vous-même.

2 / 11 PHOTO DE MATTHEW COHEN Jalapeños et pastèque Cette recette de Food Network (en anglais) unit pastèque juteuse chargée de vitamines A et C et jalapeños piquants, remplis de capsaïcine, une hormone libératrice d’endorphines. Cette hormone du bonheur donne un coup de fouet énergisant. Boire chaque jour la quantité d’eau recommandée est très avantageux pour la santé. Essayez aussi nos meilleures recettes de smoothies.