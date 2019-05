Magnésium: les 10 puissants bienfaits et vertus santé

Un apport adéquat de magnésium contribuerait à prévenir le diabète non insulinodépendant (type II). Des chercheurs américains ont mesuré les taux de magnésium de plus de 12 000 personnes non diabétiques, qu’ils ont suivies pendant 6 ans pour étudier la fréquence de l’apparition de cette maladie. Ils ont constaté que, chez les sujets dont le taux de magnésium était le plus bas, le risque d’être atteint de diabète était de 94 % supérieur à celui des sujets en ayant un taux élevé. Il reste encore à déterminer si les compléments de magnésium permettraient de prévenir cette maladie.

Selon de récentes recherches, le magnésium aurait des vertus hypotensives et favoriserait le rétablissement après un infarctus en inhibant la formation de caillots de sang, ainsi qu’en évitant les spasmes artériels et les arythmies cardiaques dangereuses.

Le magnésium décontracte les muscles, ce qui le rend utile dans le traitement des blessures des sportifs, de la fatigue chronique et de la fibromyalgie. Il semble efficace contre le syndrome prémenstruel, notamment pour soulager les crampes abdominales, et renforcerait la densité des os chez les femmes ménopausées, prévenant l’ostéoporose. Le magnésium favorise en outre le traitement de l’asthme et de la bronchite, car il dilate les voies respiratoires. Son rôle dans la prévention ou le traitement des allergies et des migraines n’est pas formellement attesté, mais une étude a révélé qu’il pourrait renforcer l’action du Sumatriptan, un médicament antimigraineux classique.

Des suppléments en magnésium : les doses recommandées

L’apport journalier conseillé en magnésium est de 420 mg pour l’homme et de 360 mg pour la femme. Il peut être augmenté dans un but curatif.

Contre l’arythmie cardiaque et l’asthme, après une défaillance cardiaque, et contre la fatigue chronique, prenez-en 200 mg, de préférence sous forme de citrate de magnésium, 2 à 3 fois par jour. Contre le diabète et l’hypertension artérielle, 500 à 600 mg par jour. Il est conseillé, sauf indications particulières, de ne pas dépasser un apport total – alimentation plus supplément – de 770 mg pour l’homme et 710 mg pour la femme.

En cas d’apport déficitaire

Une carence, même légère, augmenterait les risques de maladie cardio-vasculaire et de diabète. Elle peut aussi provoquer des manifestations de spasmophilie (hyperexcitabilité neuro-musculaire) ou d’allergie, et diminuer la résistance aux infections. Un déficit sévère peut se manifester par une arythmie cardiaque, de la fatigue, de la dépression, des crampes musculaires, voire des crises de tétanie ou des convulsions, de l’irritabilité, de l’hypernervosité et de la confusion mentale.

En cas d’apport excédentaire

Un excès peut entraîner diarrhée et nausées. En cas d’atteinte rénale, quand l’organisme est incapable d’éliminer le surplus par les urines, on observe faiblesse musculaire, léthargie, confusion et difficultés respiratoires. Mais ce surdosage n’a lieu qu’avec une supplémentation mal contrôlée.

