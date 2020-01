Manger en pleine conscience: 6 bonnes idées

Manger, c’est bien plus simple geste! Transformez vos repas en une expérience de pleine conscience et ressentez les effets positifs dans votre corps et dans votre vie en général. Suivez ces 6 bonnes idées pour apprendre à manger en pleine conscience.

Écouter les signaux de votre corps

Soyez alerte et observez les signaux de faim et de satiété que vous envoie votre corps. Sachez reconnaître une vraie faim (ressentez votre ventre qui gargouille, les baisses d’énergie, etc.) d’une faim compensatoire (manger quand on s’ennuie, quand on vit une émotion forte, etc.). Évitez aussi de trop manger en étant plus alerte aux signaux de satiété. En fait, soyez entièrement présent au geste de manger pour prendre de saines habitudes.

