21 erreurs à ne pas commettre pour un petit déjeuner équilibré

Les laits de soja, d’amande et de coco peuvent être de saines alternatives au lait de vache – si vous achetez des versions sans sucre ajouté. Voyez d’autres substituts au lait de vache. Mais demandez à votre barista s’il s’agit d’un produit non sucré, ou vous pourriez avaler plus de sucre que vous ne le pensez. «Le lait de soja sucré contient du sucre que personne ne compte, ajoute Amy Shapiro. Ne buvez pas vos calories.»

14 / 21

nehophoto/Shutterstock

Vous ne mangez pas assez de protéines et de bons gras

Les protéines vous donnent de l’énergie, tandis que les bons gras vous rassasient et calment vos fringales, dit Andrea Moss. «Le vieil adage disant qu’“une calorie est une calorie” est faux. C’est ce qui compose ces calories qui est le plus important, dit-elle. Les meilleurs petits déjeuners, les plus rassasiants et les plus satisfaisants (sans parler de la perte de poids) contiennent de bons gras et des protéines santé.» Amy Shapiro recommande les œufs, le fromage cottage, le beurre de noix et le yogourt pour apporter à votre petit déjeuner sa dose de protéines. Sachez reconnaitre ces signes que vous ne mangez pas assez de protéines et des signes que vous avez besoin de plus de graisses saines dans votre alimentation.