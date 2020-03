35 petits déjeuners savoureux pour maigrir

6 / 36 Shutterstock Une recette de salade de fruits et noix pour maigrir À la fois légère et substantielle, une salade de fruits et noix est une excellente option pour démarrer la journée: les glucides et le potassium des bananes, les protéines et bons gras des noix ainsi que les antioxydants des fruits rouges vous donneront de l’énergie pour toute la matinée. N’hésitez pas à décliner cette formule selon vos goûts ou la saison. Obtenez la recette de salade sucrée aux fruits rouges et pacanes.

7 / 36 Shutterstock Une recette de toasts fraîcheur aux asperges pour perdre du poids Les tranches de pain intégral sont un meilleur choix qu’un bagel ou un muffin au son. Ce déjeuner élevé en protéines vous soutiendra jusqu’au midi. De plus, la vitamine B9, la vitamine C et le bêta-carotène contenus dans l’asperge verte aident à prévenir les maladies cardiovasculaires. Obtenez la recette de toasts fraîcheur aux asperges.