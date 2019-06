Maigrir sans effort: 25 trucs faciles pour couper 100 calories

Intégrez deux de ces trucs faciles dans vos habitudes et coupez 200 calories chaque jour. En éliminant ainsi 73 000 calories en 12 mois, vous pourriez soustraire l’équivalent de 20 livres chaque année!

Anetlanda/shutterstock

Comment maigrir en coupant des calories sans effort

Pour maigrir plus facilement et perdre plus de 20 livres en un an, vous n’avez pas à vous soumettre au fastidieux calcul des calories. Vous n’avez qu’à couper 200 calories par jour.

De petits changements chaque jour finissent en effet par peser lourd dans la balance. En éliminant 200 calories de votre diète chaque jour, vous couperez un total 73 000 calories chaque année. Adoptez chaque jour deux des tactiques simples expliquées au cours des prochaines pages et coupez 200 calories sur une base quotidienne afin de voir les kilos s’envoler, et ce, sans avoir l’impression de vous priver.

Choisissez parmi cette liste les différents trucs qui vous conviennent le mieux, ou inspirez-vous de ces derniers!