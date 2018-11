Vivre sainement

8 bonnes raisons de prendre une douche froide le matin

Vous n’êtes pas les seuls à croire que l’idée de s’asperger la tête à l’eau glacée est délirante. Mais un nombre grandissant de chercheurs et d’experts se sont mis à vanter les mérites de la douche froide, qui serait aussi bonne pour la santé physique que mentale.



1 / 8 iStock/MONKEYBUSINESSIMAGES Moins de congés de maladie Vous reniflez tout au long de la saison du rhume et de la grippe ? Il y a deux façons de combattre ces maladies courantes : éviter tous les microbes possibles et renforcer son système immunitaire. C’est l’approche à suivre chaque fois qu’un collègue arrive au travail avec une grippe intestinale ou qu’un enfant vous éternue dans la face. Pour renforcer vos défenses contre les microbes, la science a découvert une nouvelle arme : les douches froides (au sens propre). Terminez votre douche quotidienne sous l’eau froide et vous diminuerez vos journées de maladie de 30 %, selon une étude publiée dans PLOS ONE. Les participants qui ont tourné le robinet à froid pendant 30 à 90 secondes à la fin de chaque douche ont non seulement pris moins de congés de maladie, mais, assez étrangement, ils se sont sentis moins anxieux et plus satisfaits de leur vie. Adoptez aussi ces 30 trucs pour « doper » votre système immunitaire et vous protéger des maladies.

2 / 8 iStock/ALEXXX1981 Moins de graisse corporelle Notre corps se met à métaboliser la graisse différemment lorsque les températures sont basses. Il change la graisse jaune qui est mauvaise pour la santé, en graisse brune, dans laquelle l’organisme puise pour conserver une température normale. Peu à peu, vous perdez du poids et de la masse graisseuse, selon une recherche publiée par les National Institutes of Health (NIH). Et vous brûlez plus de calories parce que votre corps dépense plus d’énergie pour se maintenir à la température de 37 °C. On manque de données sur les bienfaits à long terme de l’eau froide, mais cela fait longtemps que des gens utilisent la « thérapie par l’eau froide » ou le « tremblement thérapeutique » pour perdre du poids, en tout cas à court terme. Si vous préférez les douches froides aux méthodes plus traditionnelles d’amaigrissement, c’est votre choix. Apprenez-en plus sur la façon de brûler plus de calories avec la graisse brune.