13 conseils pour refaire le plein d’énergie

Vous manquez d’énergie? Rehausser votre humeur à l’aide de ces trucs simples et pratiques. Ils vous permettront de refaire le plein d’énergie.

1 / 13

Nikodash/Shutterstock

L’exercice : une arme pour refaire le plein d’énergie

Vous avez besoin d’un regain d’énergie? Il existe des moyens simples et pratiques pour reprendre des forces et renforcer votre état de santé générale. En effet, un manque d’énergie peut affaiblir votre système immunitaire. Mettez donc les chances de votre côté et optez pour des façons qui vous permettront de vivre plus sainement.

Un peu d’exercice peut vous mener loin. Une expérience menée en 2008 par l’Université de Géorgie, aux États-Unis, a démontré qu’après seulement 20 minutes d’effort peu soutenu sur un vélo d’appartement (comparable à une promenade, par exemple) le degré de lassitude des sujets souffrant de fatigue chronique avait baissé de 65%.

Si vous détestez l’exercice, ces 15 entrainements sont fait pour vous!