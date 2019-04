Maigrir au repos: 32 trucs pour accélérer votre métabolisme

Le manque de sommeil augmente la résistance à l’insuline, ce qui se traduit par des taux de sucre plus élevés dans le sang. Il peut également perturber les taux d’hormones qui conditionnent votre métabolisme. Les taux de cortisol augmentent tout comme le stockage des graisses, alors que les hormones de croissance qui produisent des tissus musculaires maigres diminuent, précise Tammy Lakatos Shames, diététicienne et coauteure de l’ouvrage Fire Up Your Metabolism. Pour que votre organisme puisse bien faire son travail, il lui faut de sept à neuf heures de sommeil par nuit.

Notre horloge biologique et les niveaux d’hormones du corps dépendent en grande partie d’une bonne nuit de sommeil. Miser sur des nuits de 7 à 8 heures permet à votre corps de réparer, régénérer et reconstruire les cellules qui travaillent à stimuler le métabolisme. Si vous dormez moins de 6 heures par nuit, vous imposez un stress à votre corps. Il maintient ainsi un constant état de «panne» qui se traduit par une réponse défavorable sur votre métabolisme.

L’organisme dépense des calories pour digérer, absorber, transporter et entreposer la nourriture consommée et il lui faut plus d’énergie pour transformer les protéines que les glucides, précise la diététicienne Tammy Lakatos Shames.

Pour éviter de ralentir votre métabolisme, ne sautez jamais de repas

Si vous attendez trop longtemps avant de faire le plein de nourriture, votre corps panique et se tourne vers la graisse pour se nourrir d’énergie stockée. Pensez-y une seconde: si votre dernier repas de la journée était à 19 heures et que vous avez mangé le prochain repas seulement à midi le jour suivant, votre corps aura passé 17 heures sans aucun carburant.

Sauter des repas ralentit le métabolisme, rend votre taux de sucre hors de contrôle et vous pousse à trop manger plus tard dans la journée, alors que votre métabolisme est plus lent. Pire encore, le fait d’avoir trop faim peut vous pousser à faire des excès alimentaires et de mauvais choix alimentaires.

