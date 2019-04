Nutrition

Besoins quotidiens en protéines: en consommez-vous assez?

Les protéines permettent de développer et d’entretenir les muscles, donnent de l’énergie et coupent la faim. Voici combien vous devriez en consommer chaque jour.

Consommez-vous assez de protéines? Les protéines sont essentielles à une alimentation saine. Elles contribuent à la croissance et à la réparation des tissus de la peau, des os, des yeux, et, principalement, ceux des muscles. De plus, elles renforcent aussi le système immunitaire. Il est donc normal de vouloir manger suffisamment de protéines, mais pour beaucoup d'entre nous, cela se traduit par une surconsommation (particulièrement ceux qui mangent beaucoup de viande et des boissons protéinées). Pour obtenir un corps fort et en santé, il faut trouver l'équilibre entre la bonne quantité de protéines et les bonnes portions d'aliments. Vérifiez si vous présentez ces signes d'une carence en protéines.

Quelle quantité de protéines doit-on consommer? Michelle Meilleur, homéopathe et nutritionniste, qui dirige le centre Living Well Nutrition and Wellness Coaching, à Belleville en Ontario, recommande à ses clients de consommer des protéines pauvres en matière grasse à chaque repas. En voici quelques exemples: yogourt grec, fromage cottage, poulet, viande maigre, œufs, tofu et tempeh. «Grâce aux protéines, vous vous sentirez rassasié et aurez moins envie de manger du sucre, explique-t-elle. La raison? Celles-ci entraînent la libération lente de l'énergie provenant des glucides; ce qui fournit au corps davantage d'énergie soutenue et lui procure un sentiment de satiété qui dure plus longtemps que celui provenant des glucides ou des matières grasses. Si vous commencez la journée par un bol de céréales, par exemple, vous aurez encore faim pour d'autres glucides peu de temps après. Vous ne serez pas rassasié et votre cerveau aura envie d'un muffin ou d'un biscuit, il ne se satisfera pas d'une source de protéines provenant d'un yogourt», précise-t-elle.