Maigrir: les 50 meilleurs aliments brûle-graisses pour perdre du poids

La tomate serait un véritable brûleur de graisses. Pauvre en glucides, elle renferme potassium, magnésium, vitamine C, ainsi que de nombreux autres minéraux et vitamines. Selon l’Association Américaine du Diabète, la consommation régulière de tomates est très adaptée pour les personnes souffrant de diabète, étant donné que c’est un aliment au faible niveau glycémique, qui nous apporte de multiples nutriments, tels que. En mangeant des tomates fraîches régulièrement, la forte teneur en vitamine C contenue dans les tomates pourrait vous aider à baisser votre niveau de cortisol empêchant ainsi l’accumulation de gras et de cellulite.

Les produits laitiers faibles en gras pour mincir et brûler les graisses

Votre mère vous disait de boire du lait car le calcium est bon pour les os, mais elle ignorait probablement qu’il coupe la faim et aide à brûler les graisses. À preuve: les gens en manque de calcium accumulent plus de graisse corporelle et maîtrisent moins bien leur appétit.

Non seulement les produits laitiers sont une excellente source de calcium, mais d’après certaines recherches, ils provoquent une métabolisation des graisses plus rapide que les autres sources de calcium, peut-être en raison d’une synergie bénéfique entre le calcium et leurs autres ingrédients. Toutefois, de plus amples recherches scientifiques sont nécessaires pour comprendre tous les mécanismes entre le calcium et la perte de poids. On vous donne 12 raisons convaincantes de manger des produits laitiers dès aujourd’hui.

Dans le cadre d’une étude à l’université du Tennessee, la graisse corporelle de sujets obèses qui consommaient trois portions de laitages par jour a diminué de manière statistiquement significative. La limitation simultanée de l’apport calorique accélérait cette lipolyse et la perte de poids.

Ce n’est pas tout! Une expérience effectuée en 2010 a démontré que boire du lait écrémé tout de suite après un effort de musculation du corps entier et une heure après cet entraînement contribuait non seulement à faire fondre la graisse, mais aussi à développer le tissu et la force musculaire, en plus de renforcer l’ossature en ralentissant son renouvellement cellulaire. En somme, les produits laitiers faibles en gras seraient parmi les meilleurs aliments brûle-graisses que l’on peut intégrer dans le cadre d’un régime visant la perte de poids.

Mentionnons que comparativement aux collations de fromage, de lait et d’eau, le yogourt a la plus grande capacité de supprimer l’appétit, selon une étude publiée dans le British Journal of Nutrition. Les sujets de l’étude ont jugé que leur faim était de 24% moindre après avoir mangé du yogourt qu’après avoir mangé du fromage, ou bu du lait ou de l’eau. Le yogourt est une star de la nutrition, tant que vous ne mangez pas les variétés remplies d’édulcorants artificiels ou de garnitures discutables comme des pépites de chocolat. Il contient du calcium et de bonnes bactéries qui aident la digestion. Le yogourt grec en particulier contient plus de protéines et moins de sucre.

Portion: mangez au moins trois portions de laitages faibles en gras chaque jour, en conjonction avec vos séances d’entraînement pour maximiser la perte de poids et accélérer votre métabolisme. Les femmes de moins de 50 ans (et les hommes de moins de 70 ans) devraient absorber 1 000 mg de calcium par jour. Au-delà et au besoin, visez 1 200 mg.

Faites attention à ces signes indiquant que votre corps manque de calcium.