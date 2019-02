La sérotonine est un neurotransmetteur qui permet de réguler le cerveau et l’humeur. Or, les chercheurs croient qu’un déficit de sérotonine peut mener à la dépression. Comme la vitamine B12 améliore la production et le fonctionnement des neurotransmetteurs, une pénurie de vitamine B12 pourrait se traduire par une pénurie de sérotonine. «Si quelqu’un est déprimé, c’est peut-être parce qu’il ne produit pas assez de sérotonine, et il se peut que ce soit parce qu’il ne dispose pas des éléments de base indispensables à sa fabrication. La vitamine B12 est l’un de ces éléments de base», explique Sonya Angelone.

Vous avez des trous de mémoire

Étant donné que la vitamine B12 fonctionne en étroite collaboration avec les processus métaboliques du cerveau, une carence peut entraîner des pertes de mémoire et même des symptômes de démence, surtout chez les personnes âgées. Le Rush University Medical Center a étudié 121 personnes âgées de 65 ans ou plus qui présentaient des signes de déficience en B12. Lors d’un suivi effectué quatre ans et demi plus tard, les chercheurs ont découvert que les participants qui présentaient quatre des cinq signes de déficience en B12 étaient plus susceptibles d’obtenir de mauvais résultats aux tests cognitifs et d’avoir des volumes cérébraux totaux plus faibles. Si votre déclin cognitif est lié à votre régime alimentaire et à la carence en B12, il est facile de rectifier le tir», assure Sonya Angelone.

