Manger des noix peut réduire la prise de poids

On pense souvent que les noix, riches en graisse et en calories, font grossir. Pourtant, dans une récente étude sur plus de 373000 personnes publiée dans le European Journal of Nutrition, les sujets qui en consommaient le plus (y compris des arachides, qui sont des légumineuses) ont moins grossi en cinq ans que ceux qui n’en mangent jamais. Leur risque de surpoids ou d’obésité était en outre inférieur de 5%. Les noix sont très nourrissantes et peuvent servir de substitut à la viande.

