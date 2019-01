Vivre sainement

25 recettes avec du yogourt grec

Le yogourt grec est merveilleusement onctueux et épais, tout en étant aussi faible en gras qu’un yogourt allégé. Il remplace habilement la crème sure et la mayonnaise dans les trempettes et les vinaigrettes. Il se glisse même dans les pâtisseries. Sans compter qu’il bénéficie d’une teneur en protéines plus élevée que le yogourt régulier.

1 / 25 Shutterstock Macaroni au fromage santé Vous allez vite oublier la version classique du macaroni au fromage riche en glucides, en matières grasses et faible en fibres lorsque vous gouterez à ce macaroni santé à base de patate douce. Sa sauce gourmande et onctueuse vous enjôlera. En outre, ce goûteux macaroni est riche en protéines et en fibres grâce au yogourt grec, au lait écrémé en poudre et aux nouilles de riz brun qu’il dissimule. Obtenez la recette de macaroni au fromage santé. Consultez ces 12 bonnes raisons de manger plus de fromage.

2 / 25 Shutterstock Pizza au saumon et yogourt grec Consommer des oméga-3 tout en savourant une pizza, n’est-ce pas le meilleur des deux mondes? Dans cette recette, le saumon fait une garniture de pizza originale, à laquelle le yogourt grec à l’aneth ajoute protéines et donne une consistance crémeuse mieux adaptée au poisson que la garniture classique de fromage. Obtenez la recette de pizzas saumon et yogourt. Les pizzas peuvent faire partie d’une alimentation saine. Ces 25 recettes santé en sont la preuve!