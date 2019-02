En plus de ses valeurs en protéines et en glucides, les fibres que les graines contiennent servent aussi à prolonger la satiété et, donc, à prolonger l’endurance du sportif.

Les graines de chia pourraient vous venir en aide durant un effort physique intense et prolongé, un bienfait santé de taille! La consommation de protéines et de glucides est centrale à l’alimentation du sportif. Les graines de chia sont alors un élément très intéressant pour augmenter ses capacités physiques lors d’un entrainement soutenu ou prolongé.

Les antioxydants , vous connaissez? Ce sont ces substances chimiques contenues dans les aliments qui ont la propriété d’empêcher les effets néfastes des radicaux libres sur votre corps. Les radicaux libres sont des composés instables, qui contribuent au vieillissement des cellules. Leur structure chimique endommage les autres atomes en les oxydant. Si le corps humain est incapable de neutraliser et d’éliminer ces « oxydants », il pourra alors se produire l’apparition de plusieurs maladies, dont certains types de cancers et de maladies associées au vieillissement.

Le chia, une excellente source de vitamines et minéraux essentiels

Les graines de chia sont remplies de vitamines et de minéraux essentiels au maintien d’une bonne santé. Les chercheurs sont même stupéfaits de la quantité de calcium contenue dans les graines de chia. Il y aurait en effet cinq fois plus de calcium dans le chia que dans le lait. Les petites graines contiendraient aussi le double de potassium que dans une banane.

Parmi les autres vitamines et minéraux que contiennent les graines de chia, on trouve la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E, le fer et le magnésium.