Fringales: 10 vérités que vos rages révèlent sur votre santé

4 / 11 ISTOCK/FUNWITHFOOD Fringale de fromage? Le fromage est l’ingrédient vedette de bien des plats qui nous font du bien – et pour une bonne raison. Ce délice fondant contient en effet du L-tryptophane, un composé qui améliore l’humeur et favorise la relaxation. Alors si vous mourez d’envie d’une pizza surmontée d’une orgie de fromage ou d’un bon hamburger au fromage, c’est sans doute que vous avez besoin d’un peu de chaleur et d’amour. Céder occasionnellement à cette «faiblesse» est un bon moyen de vous soulager du stress et de vous sentir mieux. Mais si vous êtes constamment aux prises avec une fringale de fromage, c’est peut-être que vous avez des problèmes de concentration et de mémoire. Une étude a démontré que les gens souffrant de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) étaient deux fois plus susceptibles que les autres d’avoir des fringales de fromage. Apprenez-en plus sur le trouble déficitaire de l’attention (TDAH) chez l’adulte.

5 / 11 ISTOCK/LUKNAJA Fringale de boisson gazeuse? Nombreux sont ceux qui jurent ne pas pouvoir passer une journée sans leur Coke ou leur Pepsi. Vous adorez peut-être le goût sucré et pétillant de ces boissons, mais c’est plus probablement à la dose de caféine que vous êtes accro. Une portion de Coke contient 30 mg de caféine, assez pour vous donner un coup de fouet, mais pas pour vous rendre nerveux. Une cause moins connue des fringales de boisson gazeuse serait à chercher dans la carence en calcium. L’acide phosphorique des boissons gazeuses peut capter le calcium et le magnésium de vos os, créant ainsi un cercle vicieux de manque et d’envie, selon WebMD. Voilà comment obtenir votre dose de caféine.