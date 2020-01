9 meilleures recettes de popcorn santé

Il n’y a pas que le sel et le beurre pour donner du goût au pop-corn! Voici 9 recettes santé pour une collation de maïs soufflé aux saveurs éclatées!

1 / 9

MBL/Shutterstock

Pop-corn à la Margarita

Saupoudrez 1 1/2 cuillère à thé de sel, de poudre de chili et de zeste de lime râpé sur 8 tasses de maïs fraîchement éclaté. Pour un peu plus de croustillant, ajouter 1/2 tasse de chips de tortilla bleues et jaunes en miettes.

La poudre de chili vient des piments forts. Les études démontrent que les piments forts protègent la paroi de l’estomac et pourraient prévenir les dommages causées par les anti-inflammatoires. Ils contiennent beaucoup de nutriments dont le calcium et les vitamines A et C. De plus, il semblerait que les piments forts réduisent les risques de maladies cardiovasculaires.

La lime est un agrume, elle est donc remplie de vitamine C et d’antioxydants qui combattent les maladies.

