50 desserts peu caloriques pour perdre du poids

37 / 51

Shutterstock

Pouding aux griottes

Saviez-vous que les cerises griottes contiennent jusqu’à deux fois moins de sucre que les cerises douces ? En plus, elles sont idéales pour la cuisson et la transformation en confitures et desserts. Ce pouding aux griottes a l’avantage de ne contenir qu’une seule croûte et il est donc beaucoup plus sain qu’une tarte.

Obtenez la recette de pouding aux griottes.