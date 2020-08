Biscuits végétaliens aux brisures de chocolat

Préchauffer le four à 375°F. Battre les 6 premiers ingrédients dans un grand bol, jusqu'à consistance homogène.

Dans un récipient à part, mélanger la farine, le bicarbonate et le sel, puis ajouter graduellement au mélange de sucre. Bien mélanger. Incorporer les brisures de chocolat et les noix. Couvrir et réfrigérer 1 heure.