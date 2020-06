25 recettes santé de smoothies délicieux

Shutterstock

Une recette de smoothie santé bleuets et céleri

Profitez des bleuets sauvages que vous avez congelés la saison dernière, ou sinon achetez-en un casseau tout frais, et mélangez-les avec du céleri pour une collation nutritive. Le céleri est un ingrédient très peu calorifique qui remplit bien un smoothie, et est en plus une excellente source de fibres et de vitamines A, C et K. (Écartez toute partie trop filamenteuse de la tige au préalable)

