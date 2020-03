Déjeuner protéiné: 8 idées pour un déjeuner riche en protéines

3 / 9 Shutterstock Tortillas aux légumes et aux oeufs Déjeuner de base: petit pain œuf-fromage. Idée de déjeuner super protéiné: prenez une tortilla et mettez-y deux œufs brouillés, 40 g (¼ tasse) d’oignon coupé en dés et sauté, et 50 g (¼ tasse) de haricots noirs. Et pour conclure sur une note piquante, ajoutez 15 ml (1 c. à soupe) de salsa fresca – ou plus, au goût. N’hésitez pas à consommer ces aliments qui contiennent plus de protéines qu’un œuf.

4 / 9 RIMMA BONDARENKO/SHUTTERSTOCK Troquez le beurre et la margarine par un beurre de noix Déjeuner de base: rôties avec beurre et confiture. Idée de déjeuner riche en protéines: remplacez le beurre et la margarine par 30 ml (2 c. à soupe) de beurre d’arachide ou d’amande, ce qui ajoutera 8 g de protéines à votre déjeuner. Comme les beurres de noix cachent parfois beaucoup de sucre et d’autres ingrédients pas très santé, nous vous recommandons de chercher les listes d’ingrédient les plus courtes possible (par exemple, noix et un peu de sel).