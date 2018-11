Nutrition

25 recettes de soupes à moins de 200 calories

Les meilleures recettes de soupes et de potages à moins de 200 calories. Vous serez charmés par leur goût, leur saveur et leur valeur nutritive. Après tout, rien n’est plus réconfortant que l’odeur d’une soupe qui mijote sur la cuisinière. Et c’est encore mieux s’il s’agit d’une recette saine et légère!

1 / 25 Shutterstock Une recette de soupe portugaise à la saucisse de dinde et au chou frisé Parmi les meilleures recettes de soupes, notre version améliorée d’une riche soupe nourrissante, mais faible en calories. Cette variante utilise de la saucisse de dinde, qui goute la saucisse traditionnelle, mais qui est moins grasse. La combinaison de légumes frais, de chou frisé, de carotte et de poivron rouge garantit la gamme quasi complète des vitamines et des minéraux. Obtenez la recette de soupe portugaise à la saucisse et au chou frisé.

2 / 25 Shutterstock Une recette de soupe de chou-fleur au gruyère de moins faible en calories Une seule portion de ce bol de soupe chaude et réconfortante au parfum de poireau et à la saveur séduisante de gruyère répond à vos besoins de vitamine C pour la journée. Obtenez la recette de soupe de chou-fleur au gruyère.