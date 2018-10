7 / 25

Peredniankina/ Shutterstock

Une recette de biscuits santé au beurre d’arachides et à la gelée

Cette gourmandise sans gluten met en vedette un duo de saveurs dont on ne se lasse pas et qui nous rappelle l’enfance : le beurre d’arachides et la gelée. Bien que dépourvus de farine, ils s’avèrent tendres et savoureux. Attention, ces 10 aliments insolites contiennent du gluten.

Obtenez la recette de biscuits au beurre d’arachide et à la gelée.