Maigrir: 30 boissons et smoothies pour mincir sans effort

18 / 30 Shutterstock Un smoothie santé à la banane et aux poires pour mincir Une portion de ce délice contient près d’un quart de vos besoins quotidiens en vitamine C. De plus, ce smoothie possède une bonne quantité de fibres, ce qui favorise la digestion et la santé gastro-intestinale. En outre, puisque les fibres prolongent la sensation de satiété, elles sont considérées comme des atouts minceur et sont réputées pour la perte de poids. Obtenez la recette : Smoothie santé à la banane et aux poires

19 / 30 Shutterstock Un smoothie à l’algue pour maigrir et stimuler le système immunitaire La spiruline est une algue à la composition nutritionnelle exceptionnelle, notamment pour son apport en caroténoïdes, en fer et en protéines. En outre, elle stimule le système immunitaire et favorise la perte de poids. Ce smoothie au lait d’amande, au kiwi, au concombre et aux épinards est plus que délicieux en plus de vous aider à maigrir. Obtenez la recette : Smoothie à l’algue