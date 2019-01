Diabète : les 25 meilleures recettes pour diabétiques

5 / 25

Une recette de saumon rôti à la courge et au quinoa idéale pour les diabétiques

Ce délicieux saumon au fromage féta et aux amandes grillées servi sur du quinoa tricolore est riche en protéines grâce au poisson et aux fèves d’edamames. De plus, le saumon et les amandes étant riches en acides gras oméga-3, ce plat est idéal pour les diabétiques. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les personnes ayant des niveaux sanguins plus élevés d’oméga-3 avaient moins de problèmes liés à l’inflammation aggravant le diabète.

Obtenez la recette de saumon rôti à la courge et au quinoa.

