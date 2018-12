4 / 8 ISTOCK/CARPE89_ Le Saumon d’élevage de l’Atlantique Les poissons d’élevages sont élevés dans de mauvaises conditions et ils reçoivent une nourriture riche en matières grasses transformées afin de produire de plus gros poissons. « Les poissons reçoivent des antibiotiques pour résister aux infections répandues dans leurs bassins surpeuplés ainsi que des fongicides et des herbicides », explique Lori Shemek, Ph.D. « On a constaté que le saumon d’élevage contenait des produits chimiques toxiques tels que le méthylmercure et des dioxines ». Une étude publiée dans la revue Science a même révélé que les concentrations de BPC dans le saumon d’élevage étaient huit fois plus élevées que dans le saumon sauvage. Veillez toujours à ce que votre saumon soit sauvage et non cultivé. Il sera plus riche en acides gras oméga-3, contiendra moins de graisse saturée et moins de produits chimiques. Envie d’en savoir plus? Découvrez tous les bienfaits des oméga-3 que les poissons procurent à votre santé!

5 / 8 Shutterstock L’Espadon Comme le thon, les plus gros poissons comme l’espadon ont tendance à être riches en mercure. Parce que l’espadon est un gros poisson prédateur, il consomme d’autres poissons plus petits qui sont également contaminés par du mercure. Au lieu de poissons comme l’espadon ou le requin, optez pour des poissons plus petits tels que les sardines, la sole et la truite qui ont tendance à contenir les plus bas taux de mercure. Même les aliments sains peuvent devenir nocifs si vous en abusez. Voici 20 aliments à consommer avec modération.