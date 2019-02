Combien : de 4 à 5 tasses par jour sont suffisantes pour la plupart des gens. Assurez-vous cependant que la caféine ne vous tient pas réveillé la nuit. Vous pouvez en consommer davantage si vous alternez avec une option de thé décaféiné. Et surveillez ce que vous y ajoutez : évitez le sucre, le lait gras et la crème.

Sans calorie, plein de saveur, bourré d’une quantité phénoménale d’antioxydants, le thé est le breuvage idéal pour les diabétiques. Une étude chinoise a démontré que le thé noir, et non le thé vert ou Oolong, possédait le plus haut taux de polysaccharides, ralentissant ainsi l’absorption du sucre dans le sang. D’après une étude allemande, boire 4 tasses de thé par jour pourrait faire diminuer de 16 % le risque de développer du diabète. Le thé pourrait aussi aider à réduire les risques de crise cardiaque et de maladies du coeur. L’exception à la règle : le thé glacé commercial, en bouteille, qui contient une tonne de sucre ajouté.

Combien : les experts suggèrent de boire un maximum de 2 à 3 tasses de café par jour. Si vous avez de la difficulté à contrôler votre glycémie, il est probablement recommandé d’en boire moins. Vous pourrez ainsi observer l’effet du café sur votre taux de sucre. «Le métabolisme et la glycémie de chacun sont uniques et propres à chacun», explique Ginn.

Certaines études suggèrent que les buveurs de café ont un risque plus faible de souffrir de diabète de type 2. Un composé contenu dans le café, appelé acide chlorogénique, semble ralentir l’absorption du glucose dans le sang. Par contre, d’autres recherches indiquent que chez les gens qui font déjà du diabète, le café pourrait faire monter le taux de glycémie ou du moins, faire travailler le corps plus fort pour métaboliser le sucre. Conclusion : la façon dont le café influence le niveau de glycémie dépend de chaque individu. Le problème est davantage ce que chaque personne aux prises avec du diabète ajoute à son café. «Le sucre, les crèmes à café aromatisées, le lait entier et le moitié-moitié peuvent faire monter le taux de glycémie et augmenter votre poids», indique Brown-Riggs.

Buvez du soda diète avec modération

Est-ce que ces breuvages pétillants, ne contenant aucune calorie, sont un bon choix? Peuvent-ils mener à une prise de poids et nuire à la gestion de votre taux de glycémie? Les études scientifiques modernes ont récemment ravivé le débat. Dans certaines études, les amateurs de sodas diètes étaient plus à risque de gagner du poids que les gens qui buvaient des sodas normaux. Dans d’autres études, les buveurs de sodas diètes étaient 67 % plus propices de développer du diabète que les gens qui n’en buvaient pas.

Une autre théorie propose que les boissons diètes maintiennent les papilles gustatives dépendantes au sucre. Une étude de Harvard a suivi 40 000 hommes sur une période de 20 ans et n’a pas révélé de lien entre les boissons diètes et le diabète. Quand on prend en compte les facteurs d’indice de masse corporelle, d’historique familial et le régime alimentaire, les buveurs de sodas diètes ont tendance à peser plus lourds que ceux qui n’en boivent pas. N’abandonnez quand même pas les sodas diètes tout de suite. Même si les chercheurs se questionnent sur le sujet, la Société Américaine du Diabète suggère tout de même que les sodas diètes sont une meilleure option que leur version plus sucrée pour les gens qui surveillent leur taux de glycémie.

Consommation de boissons gazeuses

Si vous buvez des sodas, optez pour un soda diète plutôt que sa version normale. Assurez-vous toutefois de boire aussi des breuvages qui sont bons pour la santé, comme de l’eau et du thé. Résistez à la tentation de voir le soda diète comme un « effaceur magique » pour des aliments caloriques. Une étude de l’Université de la Caroline du Nord a révélé que les gens qui apprécient un soda diète dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée sont 30 % moins à risque de développer de la résistance à l’insuline que ceux qui mangent des aliments frits ou sucrés.

Méfiez-vous de ces 5 édulcorants à consommer avec modération.