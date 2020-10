Les 17 meilleures habitudes d’un régime alimentaire pour diabétique

3 / 18

VOVIDZHA/SHUTTERSTOCK

Vous mangez du bon gras

Les recherches indiquent qu’un excès de gras (plus de 30% des calories totales) pourrait aggraver votre insulinorésistance. Évitez les repas riches en gras saturés comme ceux que l’on sert en restauration rapide. Même si on ne comprend pas encore vraiment pourquoi, il semblerait que consommer des gras mono-insaturés ait des effets bénéfiques, quoique modestes, sur la résistance à l’insuline et la diminution des graisses accumulées dans le foie. On trouve ces gras santés dans les avocats, l’huile d’olive, les beurres de noix et les graines, pour n’en nommer que quelques-uns. Une alimentation riche en gras mono-insaturés et plus pauvre en gras saturés est également liée à une meilleure santé cardiovasculaire, à une baisse des taux de cholestérol LDL et de triglycérides ainsi qu’à une tension moins élevée, précise Alison Massey.

N’oubliez pas ces aliments santé riches en gras, que vous devez manger.