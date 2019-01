Ce que vous devez savoir sur le quinoa

Nombreux sont ceux qui apprécient le quinoa. Mais que savons-nous au juste de ce « super aliment » et quels sont ses réels bienfaits?

Bien qu’il s’apparente et se prépare de la même façon que les graines, le quinoa est un germe de la famille des chénopodiacées (Chenopodium quinoa) comme la betterave et l’épinard. Sa saveur et sa ressemblance à une céréale font penser à un couscous boursouflé au goût de noisette. On dit souvent du quinoa que c’est une pseudo-céréale.

Les bienfaits du quinoa

Le quinoa peut se substituer aux graines dans tous les plats. Il apporte une forte dose de fibres aux plats de pâtes et aux ragoûts, et des protéines aux pilafs, aux soupes et aux salades pour mieux vous rassasier.

Il faut également apprendre à distinguer les différentes sortes de quinoa. Parmi les 120 variétés qui existent, les trois qui dominent sont la blanche, la rouge et la noire. Le quinoa blanc est un excellent substitut pour le riz blanc par sa texture et son goût délicat. Le rouge et le noir sont plus fermes et ont une saveur de noisette, ce qui complémente parfaitement les salades.

Petit plus : le quinoa ne contient pas de gluten! Retrouvez plus d’aliments sans gluten faciles à intégrer dans vos recettes.