40 aliments contre le diabète

4 / 40 Jenniki/Shutterstock Baies Les baies fournissent une bonne source de fibres, sont faibles en glucides et ont un faible indice glycémique. Pour 100 grammes de bleuets, on compte 2,4 grammes de fibres et 14 grammes de glucides. De plus, les baies contiennent du fructose, un sucre naturel qui n’a pas besoin d’insuline pour être métabolisé, de sorte que les personnes souffrant du diabète peuvent sans problème consommer des baies en quantités raisonnables. Apprenez-en plus sur les bienfaits des baies. Laissez-les bien en vue pour les grignoter en tout temps, ou faites-en des sucettes glacées et des cubes de glace aromatisés.

5 / 40 MaraZe/Shutterstock Les edamames Ces fèves de soja sont souvent consommées comme grignotines. Ils fournissent une bonne source de protéines, de minéraux et d’acides oméga-3 et peuvent être consommés par les personnes souffrant du diabète. Une portion de 100 grammes d’edamames fournit 10 grammes de glucides et 5 grammes de fibres. Les edamames se mangent également bouillies. On les faire cuire entre 3 à 5 minutes dans l’eau et celles-ci peuvent être ajoutées aux ragoûts, soupes et salades. Essayez cette recette de hummus d’edamames.