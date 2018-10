Les lentilles réduisent la glycémie

Karissaa/Shutterstock

Bonne nouvelle pour les diabétiques : non seulement les lentilles sont riches en pro­téines, en fibre et en micronutriments, mais elles facilitent la régulation de la glycémie. À l’Université de Guelph, au Canada, on a comparé les effets d’une portion de féculent (riz ou pomme de terre) à ceux d’une même portion composée pour moitié de lentilles ; les lentilles ralentissaient l’assimilation des sucres, diminuant de 20 % à 35 % la glycémie.