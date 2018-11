10 / 10

ISTOCK/MIZINA

La touche salée

Vous n’aimez pas les déjeuners sucrés? Allez-y pour une variation salée. « Utilisez comme liquide du bouillon de légumes avec quelques restes de légumes de la veille », suggère Sarajean Rudman. Vous allez manger plus de légumes et utiliser les restes. Essayez tout particulièrement la courge, le brocoli et le blé d’Inde.

Tiré de rd.com : 10 Delicious Ideas to Make Overnight Oats More Flavorful Than Ever