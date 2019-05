Nutrition

30 bienfaits et vertus santé des noix

Les noix sont délicieuses et regorgent de nutriments, protéines, fibres, antioxydants et bons gras. Découvrez leurs nombreux bienfaits et vertus santé, selon de nombreux travaux et recherches scientifiques.

1 / 30 FreeProd33/Shutterstock Les noix: un aliment prometteur pour réduire les risques du cancer du sein Selon les résultats d’une étude menée à l’école de médecine de l’Université Marshall de la Virginie-Occidentale, il suffirait de consommer tous les jours 28 moitiés de noix pour diminuer son risque de souffrir du cancer du sein. Si vous êtes, vous trouverez ici les réponses à toutes vos questions sur le cancer du sein. On attribue ces bienfaits et vertus santé à la richesse de ce fruit à coque en acides oméga-3, antioxydants et phytostérols. Au cours de cette étude, les chercheurs ont donné à des souris ce qui équivaudrait, pour les humains, à 60 g de noix. Comparativement aux souris du groupe témoin, elles avaient sensiblement moins de tumeurs au sein et le développement de ces dernières était plus lent. Plus d’études demeurent toutefois nécessaires afin de mieux comprendre les mécanismes et liens directs entre la consommation de noix et la prévention du cancer du sein chez l’être humain. Renseignez-vous aussi sur les vertus santé des laits de noix.

2 / 30 Elenadesign/Shutterstock Noix rôties : un délice! Préchauffez le four à 150 °C (300 °F). Étalez des noix en une seule couche sur une plaque à pâtisserie et passez-les au four 7 à 10 minutes. Servez-les hachées ou entières sur les salades, du yogourt glacé maigre ou un sorbet. Pour le dessert, préparez cette recette de tarte au sucre et aux noix.