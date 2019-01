Diabète

8 mythes sur le diabète qui pourraient ruiner votre santé

Des spécialistes nous éclairent sur les vérités qui se cachent derrière certains mythes entourant le diabète et sur la façon de bien soigner cette maladie.



1 / 8 ISTOCK/IVOSEVICV Mythe : manger du sucre cause le diabète Vérité : le lien entre consommation de sucre et diabète n’est pas aussi clair que celui entre la cigarette et le cancer, mais le sucre peut avoir un rôle indirect. Ne pas en abuser est donc une simple question de bon sens. D’abord parce que l’excès de sucre peut mener à l’obésité, qui constitue un facteur de risque pour le diabète de type 2, prévient David Marrero, de l’association américaine du diabète. Ensuite parce que de récentes recherches suggèrent que les boissons sucrées augmentent le risque de diabète. Une étude de 2015 a établi que consommer une boisson sucrée par jour augmentait le risque de diabète 2 de 18%. Et le Journal of the American Medical Association a découvert que le risque de diabète chez les femmes doublait quasiment quand elles passaient, sur une période de quatre ans, d’une boisson sucrée ou moins par semaine à une et plus par jour. Ces sucres rapidement assimilés par l’organisme peuvent endommager les cellules du pancréas, lequel sécrète l’insuline. Le sucre se cache dans un nombre considérable d’aliments préemballés. Vous en consommez donc probablement plus que vous ne le croyez. Surveillez les étiquettes et évitez les aliments transformés. L’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 24 grammes (ou 6 c. à café) de sucre par jour pour un adulte. Sachez reconnaitre ces signaux d’alarme d’une trop grande consommation de sucre.

2 / 8 ISTOCK/DEAN MITCHELL Mythe : le diabète de type 2 épargne les gens minces Vérité : environ 85% des gens souffrant de diabète de type 2 sont en surpoids ou obèses. Cela veut dire que 15% des diabétiques ont un poids santé, selon un article des Harvard Health Publications. En fait, une étude publiée en 2012 dans le Journal of the American Medical Association indiquait que les gens ayant un poids normal et souffrant de diabète de type 2 étaient deux fois plus susceptibles de mourir d’une maladie cardiaque par exemple que les gens diabétiques en surpoids. Le Dr Jimmy Bell, un spécialiste de l’imagerie moléculaire, explique que la génétique peut ici jouer un rôle, de même qu’un excès de graisse viscérale, c’est-à-dire la graisse qu’on ne peut pas pincer mais qui s’accroche aux organes abdominaux. Ce type de graisse stimule la sécrétion de substances inflammatoires qui affectent le foie et le pancréas et peuvent réduire la sensibilité à l’insuline, accroissant du même coup le risque de diabète 2. Indépendamment du poids, les gens de plus de 45 ans devraient faire vérifier leur niveau de sucre sanguin tous les trois ans, surtout si vous affichez un des facteurs de risque suivant : sédentarité, antécédents familiaux de diabète ou antécédents personnels de diabète gestationnel, maladie cardiaque, hypertension et hypercholestérolémie. Appliquez ces astuces pour mieux prévenir le diabète et le prédiabète.