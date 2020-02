Voici comment notre corps réagit quand on ne dort pas assez

Être fatigué finira presque toujours par freiner votre motivation à vous entraîner. «Vous faites moins d’exercice si vous êtes fatigué», confirme le Dr Bazil. Et si vous vous entraînez, vos performances vont s’en ressentir à cause de vos temps de réaction plus lents et de votre manque d’énergie, comme l’a montré une étude sur des joueurs de basket au collégial. Moins d’exercice implique aussi une prise de poids et une santé globale plus médiocre.

La somnolence se traduit par… encore plus de somnolence

Vous pensez qu’on peut s’«habituer à dormir moins»? C’est un mythe, même si parvenir à fonctionner avec moins de sommeil est en général très valorisé. Le Dr Bazil est fortement en désaccord avec cette lubie. «Il existe un nombre considérable de recherches qui démontrent au contraire que la “dette de sommeil” ne cesse de s’accumuler avec la privation de sommeil, et qu’elle se traduit par une détérioration supplémentaire de la vigilance, de la concentration et des fonctions mémorielles», avertit-il. Le Dr Shah ajoute que cette dette de sommeil ne contribue qu’à vous rendre de plus en plus somnolent pendant la journée, et que cette tendance à s’assoupir peut même se poursuivre après une nuit de rattrapage.

Et vous connaissez ce sentiment de confusion lorsque vous sortez d’un sommeil très profond? Le Dr Bazil l’appelle l’«ébriété du sommeil», un état que les personnes en carence de sommeil ont l’habitude de connaître et qui se manifeste quand leur corps reste plus longtemps dans cet état de sommeil profond pour récupérer. Pour mieux dormir, nos spécialistes recommandent d’aller vous coucher et de vous lever tous les jours à la même heure, de limiter votre consommation d’alcool et de caféine peu de temps avant de dormir, de vous entraîner tôt le matin, de prendre au moins 15 minutes de soleil afin de régler votre horloge biologique, de tamiser les lumières en soirée, d’éviter les écrans avant d’aller au lit et de dormir dans une chambre sombre et fraîche.

