12 astuces à adopter pour mieux dormir la nuit

Si vous passez la nuit à bouger et à vous retourner dans votre lit, il est le temps de revisiter votre rituel du coucher. Les conseils qui suivent vont vous aider à dormir plus profondément dès ce soir.

Quelles astuces adopter pour mieux dormir?

Ne pas dormir est horrible, et il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous endormir, dont les troubles du sommeil (sans parler de l’apnée du sommeil). Si vous avez déjà essayé mille et une astuces pour mieux dormir, en limitant votre consommation de caféine et en sirotant du thé à la camomille en vain, voici ce que vous pouvez faire pour mieux dormir dès cette nuit.

L’insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent et touche une grande partie de la population de manière situationnelle, récurrente ou chronique. Une fatigue chronique, des maux de tête, des réveils fréquents et des sautes d’humeur constituent certains des symptômes sournois, mais fréquents de l’apnée du sommeil.