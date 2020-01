10 habitudes du soir qui vous font prendre du poids

Nous avons tous nos petites habitudes, et certaines sont vraiment mauvaises. Voici comment vos activités du soir pourraient vous faire prendre du poids!

1 / 10

aodaodaodaod/Shutterstock

Prendre du poids: le souper est votre repas le plus copieux de la journée

En Amérique du Nord, le repas du soir a tendance à être le plus important de la journée. Et cela pourrait bien être la cause des kilos en trop. «Faire le plein de calories que le corps n’a pas le temps de brûler peut entraîner un gain de poids», explique le Dr Michael Russo, spécialiste en chirurgie bariatrique au Medical Care Center for Obesity de Foutain Valley (Californie). Prenez plutôt un déjeuner ou un dîner très protéiné. «Vous vous sentirez plus énergisé tout au long de la journée et votre organisme aura le temps de dépenser les calories au lieu de les emmagasiner durant votre sommeil», ajoute-t-il. Une étude de l’Université de Tel-Aviv publiée dans la revue Obesity propose de faire le plein de 700 calories au déjeuner et de moins manger aux autres repas. Dans cette étude, des femmes en surpoids qui ont pris un tel déjeuner consistant pendant 12 semaines (puis 500 calories au dîner et 200 au souper) ont perdu deux fois plus de poids et de centimètres de tour de taille que le deuxième groupe, qui a suivi un régime inverse: 200 calories au déjeuner, 500 au dîner et 700 au souper.

Avant de commencer, assurez-vous de savoir combien de calories vous devez consommer pour perdre du poids.