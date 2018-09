7 / 7

Les produits laitiers peuvent faire fondre les kilos

Un des mythes les plus persistants veut que les produits laitiers vous fassent grossir. Faux! Des recherches démontrent au contraire que la carence en calcium contribue à la prise de poids et à la difficulté de contrôler son appétit. De plus, des sources de calcium telles que le yogourt et le fromage allégés sont plus efficaces pour accélérer la perte de poids que d’autres sources de calcium. Essayez de manger chaque jour trois portions de produits laitiers à faible teneur en gras, et vous perdrez du poids plus rapidement.

Retrouvez aussi 13 choses que votre entraîneur personnel ne vous dira pas.

Tiré de Rd.com: The Weight-Loss Industry’s Best Kept Secrets