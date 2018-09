20 aliments santé à consommer avec modération

20 / 20

Citrouille

Comme le sucre semble avoir tendance à s’infiltrer partout dans notre alimentation, manger des légumes pauvres en sucre peut paraître un excellent choix. Oui et non. Même si la citrouille ne contient pas beaucoup de sucre, la plupart des recettes à base de citrouille peuvent au contraire être très riches en calories. Au sens strict du terme, la citrouille est un fruit mais on la classe souvent dans les légumes, et elle est plus santé quand on la traite comme telle et qu’on la déguste avec modération.

