15 façons géniales de brûler des calories… sans aller au gym!

OLLYY/SHUTTERSTOCK

Chanter sous la douche

C’est un fait répandu et connu de tous: chanter est bon pour l’esprit et l’âme. Il libère des endorphines et réduit le cortisol ce qui peut aider à réduire le stress. Le chant exige aussi énormément notre respiration — et nos abdos — ce qui explique pourquoi qu’il est possible d’éliminer 136 calories par heure de chant. Lancez-vous, et chantez! C’est un bon truc pour «doper» votre système immunitaire.