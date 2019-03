13 aliments à adopter pour réduire votre consommation de sucre

4 / 13 HandmadePictures / Shutterstock Essayez le stévia Remplacez votre sucre blanc par du stévia, qui est un sucre naturel très peu calorique pouvant même contribuer à stabiliser la glycémie. «Mettez du stévia plutôt que du sucre dans votre gruau matinal, et mettez-y des bleuets surgelés pour profiter de leur fructose naturel. Vous réduirez ainsi votre apport calorique. Vous serez encore plus rassasiés en ajoutant des noix pour leur effet croquant et leurs protéines», explique Giovanna Abraham, coach de style de vie et de conditionnement physique. Ce substitut peut également remplacer le sucre dans vos produits de boulangerie, votre café, vos desserts, etc. À l’inverse, utilisez ces édulcorants avec modération.

5 / 13 sematadesign / Shutterstock Mangez des fruits frais Si vous aimez particulièrement le sucre, comblez votre manque en mangeant quelques fruits frais plutôt qu’un milkshake au chocolat. « Les fruits frais contiennent des fibres et des vitamines bonnes pour la santé. Mais attention aux jus de fruits ou aux fruits séchés qui comportent une forte concentration de sucre », explique Paddy Spence, président de la compagnie Zevia. Ceux qui sont empaquetés commercialement recèlent encore plus de sucre et de gras. Paddy Spence connaît bien le sujet, car il a remplacé le sucre par de la stévia depuis 14 ans. Pour consommer plus de fruits frais, servez-les en salades ou en brochettes. Consommez plus de fruits au quotidien avec 10 astuces.