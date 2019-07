Nutrition: top 10 des aliments les plus riches en fibres

Avec ses accents crémeux d’un lait frappé, la plupart d’entre nous adorent un bon smoothie, mais nous trouvons des excuses pour ne pas en faire à la maison. Pourtant, ces boissons sont un excellent moyen d’ajouter des ingrédients chargés de fibres à votre alimentation, et vous n’avez besoin que d’un mélangeur. Les smoothies constituent une façon savoureuse, pratique, et saine de débuter la journée. Ajoutez vos ingrédients dans le mélangeur la veille et rangez-le dans le réfrigérateur. Le lendemain matin, vous n’avez qu’à mélanger le tout pendant quelques secondes et le déjeuner est servi, dit-elle. Vous pouvez aussi ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de son de blé ou d’avoine à votre boisson pour augmenter la teneur en fibres, selon la naturopathe Natasha Turner.

Aliments à grains entiers

Avez-vous envie de glucides, plus que tout autre type d’aliments? Vous pouvez augmenter votre apport en fibres et en grains entiers en évitant le pain blanc. Dites non au pain blanc, au riz blanc, aux pâtes blanches et même, aux pommes de terre blanches. Ces aliments ont tendance à être plus élaborés, et plus faibles en fibres et en nutriments santé que les grains entiers. Ajoutez plutôt des patates douces à votre alimentation. Passez au pain de grains entiers, aux pâtes de blé entier et au riz sauvage. Si vous aimez le riz basmati, essayez-le au blé entier. Pourquoi ne pas essayer aussi le couscous de blé entier. Ce n’est pas tout le monde qui aime les saveurs prononcées et les textures différentes des aliments de grains entiers, mais il y a des façons de faciliter la transition. Si votre famille a du mal à s’adapter aux pâtes ou au riz de grains entiers, cuisez la moitié de grains entiers avec votre choix régulier, jusqu’à ce que vous vous habituiez à la différence entre les deux.

