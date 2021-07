Médicaments: 11 signes qu’ils vous rendent malades

2 / 12

DENK CREATIVE/SHUTTERSTOCK

Ne pas avoir une liste de médicaments à jour

Tenir le compte de tous vos médicaments n’est pas toujours facile, mais c’est le seul moyen qu’a votre médecin ou votre pharmacien de prévenir de possibles interactions entre différents produits pharmaceutiques. Nous consommons plus de médicaments d’ordonnance que jamais. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont calculé qu’aux États-Unis, les médecins avaient prescrit 2,8 milliards de médicaments à leurs patients en 2013 et que ces chiffres n’avaient cessé de croître au fil des ans. Et selon un rapport de l’OCDE, le Canada serait le pays au monde où l’on consomme le plus de médicaments après les États-Unis. Également, de plus en plus de patients prennent plusieurs médicaments à la fois, d’où la nécessité d’assurer un bon suivi.

Comment faire? «Faites une liste des médicaments, des vitamines, des suppléments et des remèdes à base de plantes que vous prenez et tenez-la à jour», recommande Heidi Anksorus, professeure adjointe d’enseignement clinique à l’école de pharmacie Eshelman de l’université de la Caroline du Nord. Vous devriez vous préparer quand vous allez voir votre professionnel de la santé ou votre pharmacien. «Dire à votre médecin que vous prenez une petite pilule blanche contre la tension dont le nom commence par un A n’aidera en rien – il y a des millions de petites pilules blanches dont le nom commence par un A!» dit la professeure de l’école de pharmacie.

