Maigrir

15 choses qui sabotent vos efforts pour perdre du poids

Votre mode de vie et vos habitudes de sommeil peuvent vraiment ruiner votre régime. Nous avons demandé à des experts en nutrition d’identifier les obstacles les plus courants à la perte de poids. Leurs conseils vous aideront à vous remettre sur les rails.

1 / 15 maria savenko / Shutterstock Vous mangez trop d’aliments santé Commencez tout d’abord par vous méfier de ces 17 aliments «santé» qui sont en fait plutôt caloriques ou peu nutritifs. Même si le choix d’aliments sains s’impose, sachez que vous ne pouvez pas en manger autant que vous voulez. «Mes patients disent souvent qu’ils mangent souvent des aliments faibles en glucides et riches en bonnes protéines tels que le quinoa, les légumes feuilles et les baies, mais ils en mangent trop, soutient la Dre Gillian Goddard, endocrinologue et clinicienne agréée en soutien nutritionnel à New York. Ce qui rend certains aliments sains, c’est leur teneur en éléments nutritifs. Cela ne veut pas dire qu’on peut les manger en quantité illimitée.» Par exemple, 80 g (1/2 tasse) de quinoa contient 111 calories. «La plupart des gens se servent entre 320 et 480 grammes (2 à 3 tasses) de quinoa, ce qui revient à absorber entre 400 et 600 calories. Et cela ne comprend pas le fromage et l’huile d’olive qu’ils ajoutent», constate la Dre Goddard.

2 / 15 maria savenko / Shutterstock Vous gérez mal vos fringales Elles ne sont pas faciles à gérer, mais vous pouvez tout de même les contrôler grâce à ces sept stratégies. Julia Ross, auteure du livre The Craving Cure: Identify Your Craving Type to Activate Your Natural Appetite Control (Le remède à vos fringales: identifiez votre type de fringale pour activer le contrôle naturel de l’appétit), affirme que lorsqu’il s’agit de manger, les directives du cerveau sont toutes puissantes. Malheureusement, dit-elle, le cerveau nous commande surtout de manger des friandises, des aliments frits, des pâtes et du pain riches en féculents. Elle conseille plutôt de ne pas sauter les repas et de faire de meilleurs choix. «Augmentez votre apport en protéines à chaque repas et ajoutez de la viande rouge, de la volaille et du poisson. Mangé régulièrement, ce type de protéine est ce qu’il y a de plus efficace pour éliminer les fringales de sucre, poursuit Julia Ross.