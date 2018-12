Les problèmes thyroïdiens sont encore plus difficiles à détecter chez les enfants, car ces derniers ne sont pas toujours capables d’indiquer leurs symptômes, nous dit la Dre Gupta qui ajoute : « Si vous remarquez des retards de croissance significatifs par rapport aux enfants de leur âge, s’ils se plaignent de douleurs musculaires ou si leurs professeurs signalent qu’ils sont nerveux et qu’ils manquent de concentration, ce pourrait être le signe d’un taux hormonal trop bas, qui peut affecter leur croissance. »

Serhii Bobyk/Shutterstock

Comment traiter un problème thyroïdien

L’hyper et hypothyroïdie peuvent être traitées facilement.

Si votre thyroïde est hyperactive, les médecins prescrivent habituellement des médicaments antithyroïdiens qui ralentissent la production et la libération des hormones T4 et T3. Lorsque l’équilibre hormonal est atteint, le patient peut éventuellement arrêter de prendre ces médicaments, précise le Dr Gharib. Cependant, si l’hyperthyroïdie est ignorée et non traitée, il faut parfois retirer chirurgicalement une partie ou toute la glande, selon la Clinique Mayo.

Si votre thyroïde est hypoactive, on traite habituellement avec une hormone synthétique appelée la lévothyroxine. Cette médication orale rétablit le taux hormonal voulu et aide à renverser les symptômes comme prise de poids, fatigue, esprit embrouillé et constipation.

Pensez à pratiquer régulièrement un autoexamen de la thyroïde en suivant ces étapes.