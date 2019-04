Étiquette nutritionnelle mode d’emploi

4 / 10 Nataliya Arzamasova/Shutterstock Les lipides (y compris les graisses saturées et trans) Sur le plan alimentaire, toutes les graisses ne sont pas égales. Ainsi, les oméga 3 (ou polyinsaturés), que l’on trouve dans les poissons, et les gras mono-insaturés comme ceux que contient l’avocat, sont considérés comme de bons gras, avec des effets bénéfiques pour le cœur. Essayez de consommer moins de graisses saturées et trans, car elles sont susceptibles d’accroître le taux de LDL, ou « mauvais » cholestérol sanguin. Selon les recommandations actuelles, assurez-vous que les gras saturés et trans ne représentent pas plus de 10 % (soit 20 g pour un régime alimentaire à 2 000 calories) de votre consommation quotidienne de lipides. Ne consommez pas plus de 65 g de gras par jour.

5 / 10 Niloo/Shutterstock Le cholestérol Bien que certaines personnes seulement (comme les diabétiques) doivent surveiller rigoureusement leur consommation quotidienne de cholestérol, la meilleure façon de contrôler le cholestérol sanguin est de consommer des aliments à faible teneur en gras saturés et trans. La consommation quotidienne maximale recommandée de cholestérol alimentaire est de 300 mg. La mention « sans cholestérol » indique que la portion de référence contient moins de 2 mg de cholestérol et qu’elle est faible en gras saturés et trans.