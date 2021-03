Les 50 meilleurs superaliments pour une santé de fer

1 / 53

Pomme-grenade: plus riche en antioxydants que le thé et le vin rouge?

De récentes études scientifiques en matière de nutrition indiquent que le jus de pomme-grenade pourrait être plus riche en antioxydants que le thé vert ou le vin rouge et ainsi jouer un rôle majeur dans la prévention du cancer. De plus, selon The American Journal of Cardiology, le jus de ce superaliment pourrait renverser la progression des maladies coronariennes.

Par ailleurs, les pommes-grenades contiennent de l’acide éllagique qui diminue l’inflammation, un des facteurs à l’origine des cardiopathies et de nombreux cancers.

La pomme-grenade est composée de centaines d’arilles rouges, petites capsules translucides remplies d’un jus sucré et âcre et d’un pépin. Il est facile d’inclure ce fruit dans vos recettes et votre cuisine, car une demi-tasse de ces arilles ne fournit que 80 calories, mais procure 5 grammes de fibres et 180 mg de potassium, ce qui est loin d’être négligeable. Ce fruit est aussi très riche en vitamines C et B, en potassium, en acide folique et en fer, sans compter que ses petits pépins croquants et comestibles sont riches en fibres.

Mais ce n’est pas tout: une nouvelle étude montre que son jus pourrait réduire le rythme de progression du cancer de la prostate. Ce jus améliorerait en effet la circulation sanguine vers le cœur

Pourquoi manger des superaliments?

Quand vous ne mangez pas assez de bons aliments, votre organisme s’affaiblit et les germes, ces dangereux envahisseurs, tout comme les maladies peuvent y prendre pied. Une alimentation saine est donc essentielle à la santé. Le bon sens le dit… et la recherche scientifique le prouve. On sait maintenant que les lymphocytes B et T, les phagocytes et les lymphocytes NK, ces tueurs nés, ne peuvent lutter avec succès contre bactéries et virus sans être épaulés par les vitamines, minéraux, fibres et éléments phytochimiques que renferment les bons aliments.

En voici une preuve de plus. Une étude américaine a découvert que les femmes âgées de 60 à 80ans qui s’alimentent sainement avaient une vitalité immunitaire comparable à celle de femmes ayant entre 20 et 40 ans. Cela venait confirmer ce que plusieurs études précédentes avaient proposé : même si des facteurs génétiques et environnementaux peuvent entamer la fonction immunitaire, il est possible de contrer ce déclin grâce à une bonne alimentation.

Un grand nombre de problèmes de santé chroniques, insignifiants au départ, prennent de l’ampleur surtout à cause d’une mauvaise alimentation. Les carences nutritionnelles provoquées par de mauvaises habitudes alimentaires minent les défenses immunitaires et ouvrent la porte à la maladie. Or, la maladie accroît encore le besoin d’aliments immunostimulants. Les éléments nutritifs favorables à la santé aident la fonction immunitaire d’une façon qui se mesure – en augmentant le nombre des globules blancs au moment où l’organisme est le plus vulnérable aux infections. Si cette proposition évoque pour vous l’idée d’un «régime sévère et pénible», détrompez-vous.

En matière de nutrition, nous avons tous eu notre lot de «non» et de «jamais». Ici, on parlera de choix. Quand vous découvrirez tous les aliments savoureux qui sont en même temps bons pour la santé, vous verrez qu’il est facile d’avoir un régime immunostimulant que vous aimerez.

Superaliments ou suppléments?

Pourquoi rechercher des aliments qui sont bons pour vous quand vous pouvez tout bonnement avaler une pilule ? Les suppléments sont utiles, mais la façon la plus facile, la plus efficace et la moins chère de décupler votre immunité, c’est de manger des aliments immunostimulants qui fournissent vitamines, minéraux et autres substances connues – sans parler de celles qu’il reste encore à découvrir.

Les scientifiques ont fait une découverte intéressante: on absorbe mieux les nutriments issus des aliments que ceux venus des pilules. Il se trouve aussi que certains aliments agissent en synergie – leurs effets sont meilleurs quand ils sont consommés ensemble. Par exemple, tomates, piments et ail – les ingrédients classiques de la sauce à la mexicaine – ont des effets plus puissants et donc plus bénéfiques quand ils sont absorbés simultanément et non séparément. Cette découverte donne du poids à l’assertion que les suppléments ne pourront jamais remplacer un régime alimentaire varié.

Il y a une autre raison de préférer les aliments aux suppléments. La recherche montre qu’avec des suppléments, on peut abuser des immunostimulants, et notamment de la vitamine E. Prendre trop de ces nutriments peut déprimer l’immunité, en augmentant la vulnérabilité à la maladie. En plus d’aider votre organisme à combattre l’infection, les immunostimulants des aliments vous apportent bien d’autres bienfaits. Tout en intensifiant votre immunité, ils réduisent les risques de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète. Un régime fondé sur des aliments végétaux et des quantités limitées de viande, de produits laitiers et d’aliments riches en gras est efficace contre le cancer, surtout si vous maintenez un juste équilibre entre calories et exercice.

Un régime varié, riche en fruits et en légumes, tel est l’objectif à atteindre. Dans cette optique, voici nos «super stars», de véritables centrales d’énergie nutritionnelle, des sources étonnantes de substances phytochimiques pleines d’immunostimulants. Elles devraient être en tête de vos listes d’épicerie.

Avant de vous présenter les meilleurs superaliments pour votre santé, voici quelques définitions:

Antioxydants: substances qui protègent des radicaux libres (ceux-ci attaquent les cellules et endommagent l’ADN).

Acides gras essentiels: produisent et réparent les membranes cellulaires et donnent des prostaglandines dont l’effet se fait sentir dans tout l’organisme. ils sont dits «essentiels» parce qu’ils ne proviennent que des aliments.

Isoflavones: principalement issus du soja, ils peuvent modifier l’action des vrais œstrogènes dans le corps.

Éléments phytochimiques: molécules issues des plantes, susceptibles de prévenir ou de combattre la maladie.

Phytonutriments: substances biologiquement actives nécessaires à la vie, comme l’acide ascorbique et le bêta-carotène, formes végétales des vitamines C et A.

