Les meilleures sources de protéines pour les végétariens

gorkem demir/Shutterstock

Les noix de Grenoble et les amandes sont riches en protéines végétales

Les noix de Grenoble constituent une excellente source de protéines végétales, de fibres et de vitamines. Échangez une poignée de croustilles contre le croquant des noix nature pour donner à votre corps un coup de pouce de protéines. Ajoutez les noix à vos salades pour une entrée délicieuse et nutritive. N’hésitez pas à accompagner les amandes de fruits frais pour une collation complète, vous fournissant à la fois protéines, lipides et glucides.

Les amandes sont également un excellent choix santé et sont riches en protéines, en fibres et en phytonutriments. Elles contiennent beaucoup de fibres, du magnésium, du cuivre, des phytonutriments et des lipides mono-insaturés en plus de protéines, ce qui en fait une collation de choix. Une portion de 23 amandes entières contient 6 g de protéines et contribue à une sensation de satiété prolongée. Une étude menée en 2012 à l’Université d’Australie du Sud a révélé qu’une collation à base d’amandes diminue la faim et n’augmente pas le risque de gain pondéral. Vous faut-il un autre argument? Une étude espagnole menée en 2010 a révélé que les gens qui mangent des noix risquent moins de souffrir de coronaropathie, d’hypercholestérolémie et d’hypertension.

Suggestions : Saupoudrez-en sur les salades et les céréales, ajoutez-en aux desserts ou au granola maison, mangez-en à la collation. Pour profiter de tous ses bienfaits santé, privilégiez les noix entières et optez pour les variétés non salées. Cela dit, il est préférable d’en consommer en quantité modérée, les noix étant riches en calories.

