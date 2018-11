Nutrition

Recettes de kale : Les 25 meilleures recettes de chou frisé

Envie d’intégrer le chou frisé ou kale dans votre assiette pour profiter de ses nombreux bienfaits et vertus santé? Essayez sans plus tarder nos 25 meilleures recettes à base de chou kale!

1 / 26 casanisa/Shutterstock Pourquoi intégrer le chou frisé (ou kale) dans votre alimentation? D’abord parce que le chou frisé a des vertus nutritionnelles exceptionnelles. Une tasse de chou frisé cru coupé en lanières procure plus de 130 % des besoins quotidiens en vitamine C et 200 % des besoins en vitamine A. C’est aussi une bonne source de fibres, de protéine et de fer de même qu’une très bonne source de potassium, de calcium et de folate, vitamine du groupe B qui contribue à la production des cellules sanguines. Mieux encore, le chou frisé peut s’apprêter de multiples et savoureuses façons. Nous avons déniché pour vous 20 recettes à la fois délicieuses et originales pour profiter des vertus santé du chou kale. Apprenez-en plus sur les avantages de cet aliment santé.

2 / 26 Brent Hofacker/Shutterstock Recette de croustilles de chou frisé Les croustilles de chou frisé sont à la mode depuis quelque temps parmi les adeptes des blogues de cuisine et pour cause: elles sont croustillantes, savoureuses et ont un petit goût de revenez-y! Vous pouvez les préparer nature, avec un peu d’huile d’olive et de sel. Vous pouvez aussi faire preuve de fantaisie et napper les feuilles de chou d’une sauce avant de les faire cuire au four ou de les déshydrater. Obtenez la recette de croustille de chou frisé au sel de mer et citron